Nintendo kan natuurlijk niet achterblijven wat betreft Black Friday deals, zo ging er vorige week al een grote digitale sale van start. Inmiddels is de sale verder uitgebreid naar onder andere hardware en zodoende is ook een Nintendo Switch bundel in de aanbieding.

Het gaat om de originele Nintendo Switch samen met Mario Kart 8 Deluxe en 3 maanden Nintendo Switch Online. Het is een bundel in beperkte oplage, dus je zult er snel bij moeten zijn. Je kunt deze bundel zoal bij de volgende retailers aanschaffen.

De bundel is tevens bij andere retailers te verkrijgen. Voor alle andere deals omtrent hardware en accessoires, kun je hier in de Nintendo eShop terecht.