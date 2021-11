Zoals je in de titel al wel kon lezen, krijgt de game Child of light waarschijnlijk een vervolg. Child of Light is een platformer/ turn-based RPG van Ubisoft, die toch wat ondergesneeuwd is geraakt. De game verscheen nog op de PS3 (en de PS4) en een vervolg liet dus op zich wachten. Dit kwam omdat Ubisoft zich na de release van de game meer wilde focussen op iets meer volwassen titels.

Fans of #ChildofLight, just to let you know that @Take_Toch just sent the final approval for Aurora and Igniculus’ next great adventure. Expect more news early next year. 🙂 — Patrick Plourde (@patrick_plourde) November 24, 2021

Regisseur Patrick Plourde deelde nu op Twitter mee dat de tekenaar Thomas Rollus zijn goedkeuring gegeven heeft voor het volgende avontuur van Aurora en Igniculus. Ploute had eerder al een idee over dit volgende avontuur, maar dat verhaal is dus nooit van de grond gekomen. Hij liet ook weten dat we begin volgend jaar meer nieuws mogen verwachten. Bekijk hieronder nog eens de trailer van Child of Light.