Uncharted 4: A Thief’s End verscheen destijds samen met een multiplayer, maar dat segment lijkt nu uit de game te zijn gehaald voor de aanstaande release. Sony brengt deze game samen met Uncharted: The Lost Legacy begin 2022 uit voor de PlayStation 5 en pc.

Zoals je eerder vandaag al kon lezen, is deze collectie nu bij de ESRB van een rating voorzien en in de omschrijving valt iets opvallends te lezen. Daar staat namelijk dat deze collectie niet de beschikking heeft over ‘interactieve elementen’, en dat is een duiding voor interactie met spelers online.

Het ziet er dus naar uit dat Sony de multiplayer uit de game heeft gehaald, maar helemaal zeker is het niet. Er zijn immers tot op heden nog geen officiële uitspraken over gedaan. Het is dus even afwachten, maar er bestaat een kans dat Uncharted 4 puur een singleplayer ervaring is op de PS5 en pc.