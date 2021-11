Eerder deze maand konden we melden dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection in Australië was voorzien van een leeftijdsbeoordeling. Nu volgt ook de ESRB, die dit voor de Amerikaanse markt doet en het gaat hier zowel om de PS5- als pc-versie van deze collectie.

De bedoeling is vooralsnog dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection begin 2022 uitkomt en nu de bundel door twee instanties is beoordeeld, lijkt een releasedatum erg dichtbij te zijn. Althans, de aankondiging daarvan.

Met The Game Awards begin december, is het aannemelijk dat we dan een aankondiging krijgen. Als de onthulling van de releasedatum eerder volgt, dan hoor je het natuurlijk ook.