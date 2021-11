Mocht je het nieuws gemist hebben: Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy komen volgend jaar naar de pc en PlayStation 5 in de vorm van Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Het pakket werd afgelopen september aangekondigd, maar Sony kon nog geen releasedatum met ons delen.

Die datum lijkt nu wel onderweg te zijn, want Uncharted: Legacy of Thieves Collection is onlangs gekeurd in Australië. Als we op een eerdere keuring van de Australische bond afgaan – bijvoorbeeld die van Forza Horizon 5 – dan zaten er ongeveer vier maanden tussen het moment van keuring en de daadwerkelijke release.

Dat zou betekenen dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection ergens in februari 2022 verkrijgbaar zou moeten zijn. Dit komt overeen met de releaseperiode die destijds bij de onthulling wél werd genoemd: begin 2022.