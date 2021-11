Na een lange tijd van stilte, hebben we dit jaar eindelijk meer info gekregen over Dynasty Warriors 9: Empires. Een nieuwe trailer werd online gezet én we weten intussen ook al de releasedatum van de game. Nu blijkt dat we zelfs van tevoren al even met de game aan de slag kunnen gaan, middels een demo.

Dit werd bevestigd door Koei Tecmo in het magazine Famitsu, zoals werd opgemerkt door Siliconera. Er is momenteel echter enkel sprake van een demo in Japan, dus je zal wel even een Japans account nodig hebben. Mogelijks komt de demo ook onze kanten op, maar dit is momenteel nog niet bevestigd. De demo zal je laten rondspelen met de character creator, oftewel ‘Create A Warrior’ modus, maar je krijgt ook een tutorial voor sieges. Heel wat om je mee bezig te houden dus!

De releasedatum van de demo werd niet bevestigd, maar Dynasty Warriors 9: Empires zelf verschijnt op 25 februari 2022.