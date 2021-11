De allereerste The Lord of the Rings film, The Fellowship of the Ring, blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en is tot op heden nog steeds één van de beste films ooit gemaakt. De gehele The Lord of the Rings franchise blijft ook nieuwe media produceren, waaronder ook games. Misschien komt daar in de toekomst zelfs nog een game bij…

Weta Workshop, de studio die verantwoordelijk was voor het maken van de props en effecten van de The Lord of the Rings films, plaatse namelijk een vacature online, waarin ze melden dat ze momenteel aan een gameproject voor pc werken.

“Our next PC release is an incredibly rich and inspiring license that will fill fans and players around the world with delight.”

Geen concrete details, maar gezien de geschiedenis van de studio en het feit dat ze nog steeds The Lord of the Rings merchandise maken, is de kans dus wel reëel dat er misschien een nieuwe game in Middle Earth zit aan te komen. Hoogst waarschijnlijk zullen we hier nog niet direct iets over horen, maar uiteraard houden we jullie wel op de hoogte.