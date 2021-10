Special | The Lord of the Rings in gaming – Sinds 1954 hebben de boeken van J.R.R. Tolkien heel veel invloed gehad op de jeugd van velen. Het is daarom ook niet zo gek dat deze zeer fantasierijke boeken een ontzettend grote inspiratiebron zijn voor niet alleen andere boeken, maar ook films en natuurlijk games. Het verhaal van Middle-earth heeft logischerwijs zijn weg gevonden naar het witte doek door niemand minder dan Peter Jackson, terwijl ook de gamesindustrie hier behoorlijk van heeft weten te profiteren. In dit artikel zetten we een paar The Lord of the Rings games op een rijtje, die wat aandacht verdienen. Een paar toppers van vroeger, maar ook een kijkje naar wat er tegenwoordig nog aan gaming content te vinden is.

The Two Towers (2002) en The Return of the King (2003)

Een paar generaties terug alweer, maar toch kunnen wij het ons als de dag van gisteren herinneren. De hype van The Lord of the Rings. Het was niet te houden en in opeenvolgende jaren werd de trilogie in de bioscoop getoond. Zo verscheen in 2002 het tweede deel, The Two Towers, en er lanceerde ook een game van. Meteen gaan natuurlijk de alarmbellen rinkelen, want een game die is gebaseerd op een film is nooit goed. Toch? The Lord of the Rings: Two Towers game was daarentegen eigenlijk best goed! De in-game cut-scènes wisten op een indrukwekkende manier over te gaan naar echte scenes van de film, en in die tijd was dat indrukwekkend te noemen.

De levels waren representaties van de film, maar hier en daar kon de game ook prima een eigen invulling geven aan de stukjes die juist in de film ontbraken. Een jaar later kwam uiteraard het derde en laatste deel van de film uit, alsook de gelijknamige game: The Lord of the Rings: The Return of the King. Dit was een regelrecht succes te noemen. Het deed alles beter dan The Two Towers (game) en was een geslaagde actiegame te noemen die tegelijk trouw bleef aan de film. Het ultieme bewijs dat niet elke filmgame vertaling slecht hoeft te zijn.

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth 1 & 2

Natuurlijk liet EA het daar niet bij, want er verschenen meer games om de licentie lekker uit te melken. Maar in dit geval was dat een goed iets gezien de kwaliteit. Battle for Middle-earth 1 (2004) was een rts-game, waarin je grote veldslagen kon controleren om het groteske oorlogsgevoel van de films te kunnen herbeleven. Niet alleen dat, verschillende scènes uit de films kon je opnieuw ervaren via het rts concept. De game had twee campagnes, het verhaal van de goeden en de slechten, waardoor je beide perspectieven van de strijd om Middle-earth kon meemaken. Hetzelfde zat in het tweede deel, dat in 2006 werd uitgebracht en tot op de dag van vandaag is Battle for Middle-earth 2 nog steeds populair en er worden zelfs competities gespeeld.

The Lord of the Rings MMO: The Lord of the Rings Online

Toen de game lanceerde in 2007, ging het door het leven als The Lord of the Rings: Shadows of Angmar. Tegenwoordig kunnen we de game in de boeken terugvinden als gewoon The Lord of the Rings Online. In deze MMO kan je een keuze maken uit een van de rassen die in het universum van The Lord of the Rings voorkomen en jij begint je avontuur met of zonder metgezellen. Het verhaal dat je volgt loopt parallel met wat je kent uit de boeken/films. Wat deze game eigenlijk zo bijzonder maakt, is dat de servers na bijna 14 jaar nog steeds live zijn en het free-to-play is geworden, zodat iedereen het nog altijd een kans kan geven. Sterker nog, op 20 oktober 2020 heeft de game nog een uitbreiding gekregen die War of Three Peaks heet.

The Lord of the Rings LEGO kan natuurlijk ook niet ontbreken

Zoals wel met bijna elke fantasyfilm hit het geval is, kreeg ook The Lord of the Rings een LEGO vertolking in 2012. Hierin kan je op komische wijze het verhaal van de gehele film trilogie herbeleven, alleen dan in de typische sferen van de LEGO games. De wat serieuzere zaken zijn natuurlijk geridiculiseerd of zijn een beetje aangepast, zodat zowel jong als oud de game kan spelen met een glimlach op hun gezicht. Helaas is de game in 2019 uit de digitale winkelrekken gehaald, samen met The Hobbit (2014), vanwege verlopen licenties. Gelukkig zijn de games sinds 2020 weer te koop via Steam.

Middle-earth: Shadow of Mordor (2014)

Een combinatie van Assassin’s Creed en de Batman games en dat in het universum van J.R.R. Tolkien geeft je een daverend succes. Middle-earth: Shadow of Mordor heeft de meest succesvolle launch gekend van alle LOTR-games en is door sommige media zelfs uitgeroepen tot GOTY van 2014. Het open wereld concept werkte erg goed in deze game en ook het Nemesis-systeem was iets waar menig gamer zich mee kon vermaken. Het was tevens een cross-gen game. Zo is de game niet alleen op de PlayStation 4 en Xbox One te spelen. Ook de generatie ervoor kreeg de mogelijkheid om Orcs een kopje kleiner te maken of om ze juist in te zetten voor jouw leger in de strijd. Omdat de game zo goed ontvangen werd, is het niet gek dat er in 2017 een opvolger kwam onder de noemer Middle-earth: Shadow of War.

Uitgemolken op de smartphones

Het is een gegeven op dit punt dat als iets ook maar een beetje succesvol is, het speelbaar gemaakt wordt voor smartphones. The Lord of the Rings heeft een behoorlijk aantal mobiele games gezien, de een beter (of slechter) dan de ander. Er is op deze manier in ieder geval wel altijd een mogelijkheid om Middle-earth te redden van het Orc gespuis. Onlangs is er zelfs nog een nieuwe mobiele game uitgekomen die The Lord of the Rings: Rise to War heet. Het betreft een rts-game, maar een andere game is misschien zelfs meer de moeite waard om naar uit te kijken.

The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment heeft de eer om een originele game binnen dit universum te ontwikkelen. Eerst beter bekend als Smeagle, maar door de beruchte One Ring werd hij Gollum en speelde hij een zeer belangrijke rol binnen The Lord of the Rings trilogie. In de aankomende game, The Lord of the Rings: Gollum, volg je dan ook het verhaal van Gollum. In deze interpretatie van het verhaal rondom Gollum worden de films van Peter Jackson niet gevolgd. Daedalic Entertainment laat zich hoofdzakelijk inspireren door de boeken en zal ons een frisse kijk geven op het avontuur dat Gollum meemaakt terwijl hij in de ban van de Ring is, ergens eind 2022.

Tot zover een klein overzicht van de meest opmerkelijke en vooral interessante The Lord of the Rings games, die we de afgelopen generaties hebben kunnen spelen/ervaren. Dat de franchise na zoveel jaar sinds de boeken zijn uitgebracht, nog steeds zo populair is getuigt van een knap staaltje fantasie van mijnheer J.R.R. Tolkien. Jong en oud genieten nog steeds van hobbits, orcs, elfen, dwergen en alles ertussenin. Mochten we een LOTR-game niet hebben genoemd, die ook zeker het vermelden waard is, dan kan je dat natuurlijk hieronder in de comments doen.