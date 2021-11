De PlayStation Vita is al jaren niet langer relevant voor Sony, waardoor er zo goed als geen games meer voor uitkomen. Sommige titels waren echter online te spelen en daar komt nu ook een einde aan. Het gaat om de exclusieve PlayStation Vita games Freedom Wars en Soul Sacrifice, die later dit jaar niet langer over online functionaliteiten zullen beschikken.

Sony heeft aangekondigd dat de servers van beide games op 24 december 2021 gedeactiveerd zullen worden. Met het uitschakelen van de servers valt het online aspect weg, maar de games zullen nog wel lokaal via de adhoc connectiviteit te spelen zijn, waardoor de multiplayer in een bepaalde zin behouden blijft.

Het opvallende is echter dat deze aankondiging enkel op de Japanse PlayStation website is gedaan, maar het valt te verwachten dat ook de Westerse servers op de genoemde datum offline gaan. Als je nog online Trophies moet verzamelen, dan is het advies om dat nu te doen.