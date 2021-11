Op 14 september 2021 bracht Apple de nieuwe iPhone 13 uit. Een nieuw model, maar is dit ook echt de moeite waard? Wij hebben de verschillen tussen de twee iPhone edities naast elkaar gelegd.

Elk jaar een nieuwe iPhone

Waar de casual iPhone gebruikers meerdere jaren doen met een telefoon, zorgen de die hards dat ze elk jaar de nieuwe editie in huis hebben. Apple brengt namelijk elk jaar een nieuwe telefoon uit en meestal zijn de verschillen nihil. Maar is dat wel zo? En zou dat bij de nieuwe iPhone ook het geval zijn?

Verschillende prijzen en kosten

Als we kijken naar de startprijs van beide smartphones in hun prime kunnen we concluderen dat dit niet veranderd is. Voor het instapmodel van de Apple iPhone 13 zal je 909 euro moeten neerleggen, dit is hetzelfde bedrag als waar de iPhone 12 voor de deur uit ging. De iPhone 13 heeft nu ook een miniversie die voor 689 euro van jou is. Het verschil in het instapmodel van de twee edities is dat de iPhone 13 128 GB bezit en de iPhone 12 de helft, een kleine 64 GB.

Zoals we allemaal weten, meer GB betekent: meer dokken. Als jij een iPhone 13 wil maar je vindt 128GB te weinig zijn er nog twee andere opties. Met 256 GB ben je wel 1.029 euro kwijt en stel je wil nóg hoger gaan, dan ben je voor 512 GB zo’n 1.259 euro kwijt. Bij de iPhone 12 was je 959 euro kwijt voor 128 GB en kostte 256 GB 1.079 euro. Er is geen 512GB optie bij deze editie. De iPhone 13 is dus zelfs een stukje goedkoper dan zijn voorganger.

Langere levensduur en verbeterde camera

Ten eerste is de batterijduur omhooggegaan, want waar je voorheen 17 uur achter elkaar video’s kon kijken heb je nu 19 uur de tijd! Bij de iPhone 12< zagen we dat de twee camera’s onder elkaar geplaatst waren en hadden de Pro’s, drie camera’s in bezit. Bij de iPhone 13 maken we kennis met de diagonaal geplaatste camera’s. En net zoals de 12 Pro varianten, heeft de 13 Pro ook weer 3 camera’s. De camera’s zijn in pixels gelijk gebleven, alleen heeft de iPhone 13 beter features zoals de beeldstabilisatie en een verbeterde groothoekcamera. Uiteindelijk trekken wij de conclusie dat er kleine verschillen tussen de iPhones zijn, maar dat een upgrade – van welke grootte dan ook – altijd welkom is en dat het geen kwaad kan om een verbeterde versie in huis te halen.