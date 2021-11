Half-Life: Alyx was een fantastische game en bovendien een paradepaardje voor vr-headsets, het einde van de game leek tevens te suggereren dat we mogen blijven hopen op een terugkeer van de wetenschapper Gordon Freeman. De geruchten over Half-Life 3/Half-Life 2: Episode Three gaan al langer, maar tot op heden moeten we het volhouden met (ijdele) hoop.

Tyle McVicker van Valve New Network vertelt in een nieuwe video dat we waarschijnlijk nog lang moeten wachten op een eventueel vervolg. McVicker stelt namelijk dat Valve op dit moment de handen vol heeft aan de onlangs uitgestelde Steam Deck, en dat er geen (groot) team actief bezig is met de ontwikkeling van Half-Life 3.

De ontvangst van de Steam Deck zou volgens McVicker beter zijn dan men in eerste instantie had verwacht en dus gooit Valve al hun gewicht erachter. Dit betekent echter niet dat we helemaal niks omtrent Half-Life mogen verwachten. In de video vertelt McVicker dat de Amerikaanse studio op dit moment werkt aan een project wat ‘Citadel’ heet.

Dit project zou een showcase moeten worden van waar de Steam Deck allemaal toe in staat is en de game zou zich tevens in het Half-Life universum moeten afspelen. De beste man omschrijft het project als een ‘nostalgiefeest’ en zou een FPS/RTS hybride moeten worden.