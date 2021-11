Battlefield 2042 loopt nog niet zoals het moet, maar DICE is druk bezig om alle problemen op te lossen. Het ziet er naar uit dat console gamers ook graag wat toegevoegd zien worden aan de shooter: support voor muis en toetsenbord.

Tegenwoordig is het heel normaal dat een nieuwe multiplayer titel cross-play ondersteunt, wat je in staat stelt om tegen mensen te spelen die het spel voor een ander platform hebben gekocht. Met shooters hebben pc-gamers echter een voordeel tegenover spelers op console. Dit komt doordat zij een muis en toetsenbord kunnen gebruiken, wat sneller en nauwkeuriger werkt dan een controller.

Sommige shooters bieden de mogelijkheid om muis en toetsenbord in te pluggen op de console, maar dat is met Battlefield 2042 niet het geval. Er is daarom een petitie gestart om deze feature aan de game toe te voegen. Wil je ook dat het nieuwste Battlefield deel muis en toetsenbord ondersteuning krijgt op console? Dan kan je hier de petitie tekenen.