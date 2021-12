Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Call of Duty: Warzone map op 2 december live zou gaan, maar Raven Software bleek toch iets meer tijd nodig te hebben. De nieuwe releasedatum is nu 9 december en kopers van Call of Duty: Vanguard krijgen 24 uur eerder toegang.

Maar om het einde van Verdansk in te luiden, de huidige map die na 8 december voor altijd zal verdwijnen, organiseert de ontwikkelaar het zogeheten ‘Last Hours of Verdansk’ evenement op de huidige map. Via het publieke Trello board is nu duidelijk geworden wanneer het evenement precies begint.

Maandag 6 december om 06.00 uur gaat het limited time event van start in de game. Het evenement zal van korte duur zijn, gezien de Caldera map vanaf 9 december 18.00 uur officieel de nieuwe speeltuin voor de shooter is.