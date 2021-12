De release van de Steam Deck, oftewel de handheld gaming pc van Valve, werd onlangs uitgesteld naar februari 2022, wat uiteraard jammer is, maar Valve werkt ongetwijfeld hard om ons een goed product te garanderen. Daarom werd ook een recente FAQ online gezet waarin heel wat vragen werden beantwoord.

Eén van de vragen was toch wel een interessante: zal Steam Deck exclusieve games krijgen? Het antwoord van Valve was resoluut:

“No, that doesn’t make much sense to us. It’s a PC and it should just play games like a PC.”