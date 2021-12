Naast dat Sony een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 heeft uitgebracht, volgt ook Nintendo met een update voor de Nintendo Switch. Het gaat hier om update 13.2.0 en deze doet vrij weinig bijzonders, aangezien het bedoeld is voor algemene verbetering van de stabiliteit.

Dit heeft weer als doel om de algemene ervaring van de gebruiker te optimaliseren en dat is het. Weinig bijzonders dus en dataminer OatmealDome claimt dat de enige merkbare verandering hem zit in het ‘nim’ component, wat een onderdeel is dat met de Nintendo servers communiceert.

Mochten er alsnog verborgen features met de update gemoeid zijn, dan laten we dat zoals altijd natuurlijk weten.