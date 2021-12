Square Enix heeft onthuld dat er binnenkort een nieuwe update verschijnt voor Final Fantasy VII: The First Soldier, die enkele veel gevraagde verbeteringen en features met zich mee zal brengen.

De belangrijkste toevoeging van de nieuwe update is het toevoegen van gyro support, waardoor het mogelijk wordt om in-game te richten door je scherm te draaien. De ontwikkelaar beloofde trouwens ook te werken aan verbeteringen voor de virtuele on-screen joystick.

Een concreet overzicht van alle veranderingen kan je hieronder terugvinden.

Bug Fixes Error in which the lower half of your character is displayed awkwardly when equipped with specific skins

Voice chat not working

Sound cuts out each time you switch to another application

Map cannot be opened after briefing just before the beginning of a match.

Controller cursor disappears.

Controller cursor appears in the top left of the screen in situations it shouldn’t appear.

Game crashes

*We will continuously be making improvements to this final fix. Additional Features Gyroscope support

Fixed virtual joystick option

Het is alvast goed om te horen dat er wel degelijk gewerkt wordt aan verbeteringen voor de game nadat deze niet zo positief onthaald werd. Ook in onze review was duidelijk te merken dat er nog wat werk aan de winkel is, maar desalniettemin weet Final Fantasy VII: The First Soldier voorlopig wel stand te houden tussen het overaanbod Battle Royale games.