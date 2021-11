Over Final Fantasy VII Part 2 kunnen we jammer genoeg nog steeds erg weinig zeggen, maar de mobiele spin-off Final Fantasy VII: The First Soldier is gelukkig wél bijna onder ons. We wisten al dat deze battle royale game in de loop van 2021 zou uitkomen, maar nu heeft Square Enix ons eindelijk een concrete releasedatum gegeven.

De game zal namelijk op 17 november live gaan op mobiele apparaten, dit zowel op Android als iOS. Wil je meer weten over de game? Klik dan even hier voor meer info of bekijk een eerdere trailer hieronder.