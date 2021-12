Recent lekten er al een aantal demo’s via de Microsoft Store, die voor The Game Awards zijn bedoeld. Het blijkt ietsje anders in elkaar te zitten, want het gaat om het ‘[email protected] Winter Game Fest’ dat Microsoft organiseert als onderdeel van The Game Awards. Via Xbox Wire heeft men nu de details gedeeld en het ziet er erg interessant uit.

Vanaf 7 december zal Microsoft over een tijdspanne van twee weken maar liefst 35 demo’s beschikbaar stellen van games die in ontwikkeling zijn voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Hierbij merkt Microsoft wel op dat deze demo’s anders zijn dan normale demo’s die pas vlak voor de release van nieuwe games verschijnen.

Volgens hen moeten we deze demo’s zien als showfloor presentaties, wat je normaal gesproken op een beurs te spelen krijgt terwijl de game in kwestie nog volop in ontwikkeling is. Dit betekent ook dat de demo’s niet per se een representatie zijn van het uiteindelijke product.

Op 7 december zal Microsoft de volledige lijst bekendmaken, maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten zijn er een paar demo’s aangekondigd: