Het is al een aardige tijd bekend dat er een nieuw deel in de BioShock-serie in ontwikkeling is. Officieel is er nog niets bekend over de nieuwe game, maar het lijkt erop dat de tijd van geruchten nu echt is aangebroken. Zo dook er een mysterieuze website op die aan BioShock gerelateerd lijkt te zijn. Kort daarna meldden we dat het nieuwe deel mogelijk BioShock: Isolation heet, zich afspeelt in een dystopische stad en in het eerste kwartaal van 2022 onthuld wordt.

Nu zijn er opnieuw mogelijke details van de nieuwe BioShock opgedoken. De details werden door journalist Colin Moriarty gedeeld in een video. Moriarty deelde meer informatie over de setting van de game. Volgens hem speelt de volgende BioShock zich af in een fictieve Antarctische stad in de jaren ’60. De stad zou Borealis heten. Moriarty stelt ook dat het verhaal verbonden zal zijn met dat uit voorgaande delen. Tot slot laat Moriarty weten dat het de bedoeling is dat de nieuwe BioShock ergens in 2022 uitgebracht wordt.

Of de informatie van Moriarty klopt is natuurlijk moeilijk na te gaan. Wat het wel geloofwaardiger maakt, is dat zowel Eurogamer als Video Games Chronicle meldt van eigen bronnen dezelfde informatie te hebben vernomen.