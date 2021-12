Aanvankelijk zou de Steam Deck nog in december naar de eerste kopers gestuurd worden, maar recent liet Valve weten dat ze iets meer tijd nodig hebben om het allemaal in orde te maken. Zodoende is de release opgeschoven naar februari 2022, maar een concrete datum waarop de eerste kopers het platform mogen verwachten is nog niet bekend.

Het is dus afwachten, maar in de tussentijd krijgen we nu wel een indruk van hoe de verpakking eruit komt te zien. Valve heeft namelijk foto’s gedeeld van de verpakking, die je hieronder kunt bekijken. Zoals je kunt zien wordt er een nette beschermhoes bij de Steam Deck geleverd, waardoor je dat niet los hoeft aan te schaffen.