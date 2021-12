ICO vierde deze week zijn 20ste verjaardag en de game van het destijds gelijknamige Team ICO was één van de voorlopers als het gaat om minimalistisch design waar later vele indies hun inspiratie uit zouden halen. Na de release van The Last Guardian voor de PlayStation 4 is het kleine team ontbonden en verder gegaan als genDESIGN.

Onder leiding van designer en regisseur Fumito Ueda groeide ICO uit tot een ware culthit en de Japanse studio wist op dat succes voort te borduren met het fantastische Shadow of the Colossus. 20 jaar later is Ueda zijn eerste titel nog niet vergeten en hij zag de verjaardag van ICO als een mooie kans om beelden te delen die de vroege fases van de ontwikkeling van ICO laten zien.

Het is nog niet bekend waar genDESIGN op dit moment aan werkt, begin dit jaar deelde men wel een nieuwe teaser, maar daar is alles ook mee gezegd.