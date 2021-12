Er zijn al heel wat PS4-games die je ook gratis de PS5-versie laten downloaden. Een paar van deze games zijn ook aangeboden via PlayStation Plus, maar hierbij werd de upgrade uitgeschakeld. Deze maand is dat wederom het geval.

Een van de games die je deze maand krijgt aangeboden als je een abonnement op PlayStation Plus hebt, is Mortal Shell voor de PS4. Als je de game koopt, dan kan je zonder bij te hoeven betalen upgraden naar de versie voor de PlayStation 5. De PS Plus-versie biedt deze mogelijkheid echter niet.

Eerdere games die hetzelfde ondergingen waren Greedfall en Final Fantasy VII Remake. Dat is toch vreemd, want het gaat om een gratis upgrade. Waarom Sony er voor kiest om de upgrade uit te schakelen voor PS Plus-titels is onbekend.