SCUF heeft zijn eerste line-up aan third-party controllers voor de PlayStation 5 onthuld. Bedoeld ter vervanging van Sony’s eigen DualSense controller biedt de fabrikant drie soorten controllers aan. Het eerste type heet de Reflex Pad en kost €219,99. Naast adaptieve triggers heeft deze controller verwijderbare paddles aan de achterkant, kun je de thumbsticks vervangen en kun je drie profielen op de controller opslaan.

De Reflex Pro is nagenoeg hetzelfde, maar is wel €20,- duurder. Voor die meerprijs heeft de controller wel een ‘non-slip performance grip’, wat voor meer comfort moet zorgen. Ten slotte is er nog de Reflex FPS, die volgend jaar moet verschijnen. Deze lijkt dan weer op de Reflex Pro, waar alleen de triggers verschillen. In plaats van de adaptieve triggers heeft SCUF er namelijk voor gekozen om zogeheten ‘instant triggers’ in de controller te verwerken, die de druk op de knop van een muis moet simuleren en ervoor zorgt dat je sneller kunt schieten.

De laatste controller heeft een adviesprijs van €269,99. De SCUF Reflex en Reflex Pro zijn op dit moment uitverkocht, maar via de bovenstaande pagina’s kun je je inschrijven voor de volgende drop.