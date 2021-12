Special | GeForce Now via het RTX 3080 abonnement- Een mooie gaming rig bij elkaar zien te sprokkelen is tegenwoordig een behoorlijke opgave. Behalve dat een goeie GPU bemachtigen erg moeilijk is, is een high-end pc ook gewoon een flinke investering. Uiteraard hoef je niet het nieuwste van het nieuwste te hebben, maar met het oog op de toekomst, is het erg aantrekkelijk om je pc te voorzien van genoeg kracht. Nvidia biedt voor gamers een alternatieve optie om games te kunnen spelen, zeker als je moeite hebt om aan een flinke game pc te komen. De streaming service genaamd GeForce Now biedt al een tijdje de mogelijkheid om via de servers van Nvidia je bibliotheek aan games te kunnen spelen op een systeem dat het qua specs eigenlijk niet aankan. Nu is er een nieuwe optie bijgekomen die we hier zullen toelichten.

Hoe werkt de service?

GeForce Now kan je als een soort katalysator of portaal zien, waarmee jij je games kan spelen. Je dient je Steam of Epic account te synchroniseren met GeForce Now en via deze dienst kan jij je games dan spelen. Je kunt GeForce als een soort digitale console zien. Jouw games zou je dus op een zwak systeem kunnen spelen met betere performance via deze service van Nvidia. Bij GeForce Now zitten er ook free-to-play games tussen, die je ook een kans kunt geven, maar dat is enkel een leuke bijzaak. Tot nu toe had je de mogelijkheid om voor een abonnement te gaan die een performance biedt wat te vergelijken valt met een mid-range pc. Niet heel verkeerd, want de service wordt veelal gebruikt op laptops met onboard Intel GPU’s of op Macbooks.

Op deze manier kun je dus met een simpel (underpowered) systeem via je geprefereerde platform (Steam of Epic Games Store), je games toch aanschaffen en spelen. Het is een mooie middenweg voor gamers die geen behoefte hebben om uiterst veel geld te besteden aan een nieuw systeem met allerlei toeters en bellen, maar toch hier en daar willen genieten van de (nieuwste) games op pc. Deze service is vanzelfsprekend heel veel minder boeiend voor gamers die al een degelijk systeem hebben staan. Maar vergis je niet, je kunt dit natuurlijk ook combineren met Nvidia’s Shield om op je tv, via GeForce Now, een console ervaring in je woonkamer te realiseren, mocht je hier interesse in hebben.

Het RTX 3080 abonnement

Want zo komen we bij het punt waarom we juist nu GeForce Now behandelen. Nvidia heeft nieuwe servers samengesteld, waarin hun laatste RTX 3080 videokaarten zitten. Je kunt dus games spelen via GeForce Now die gebruikmaken van deze GPU’s. Dit hebben wij ook mogen testen en dat valt aardig indrukwekkend te noemen. De eerste de beste game die we hiervoor hebben gebruikt is Cyberpunk 2077. Nog niet zo lang geleden was deze titel bij Steam in de aanbieding, dus ja waarom niet. We hebben meerdere games uitgeprobeerd, maar Cyberpunk 2077 is mooi testmateriaal gebleken. De game draait eigenlijk erg indrukwekkend via GeForce Now, maar er zijn behoorlijk wat aspecten die we moeten toelichten.

De performance op onze monitor (1440p) is erg stabiel te noemen. Zo mag je altijd uitgaan van een framerate van 60fps, wat degelijk is. De grafische kwaliteit van de game is ook wel indrukwekkend te noemen. Het enige wat de boventoon voert is de compressie in de image quality (IQ) door het streamen. We kunnen niets anders stellen dan dat deze compressie wel erg merkbaar is. Als we deze kwaliteit moeten vergelijken met ons systeem waarop we de game native draaien (6900 XT GPU, 5900X en 32GB RAM), zijn de verschillen grandioos. Logisch, maar niet onbelangrijk om even genoemd te hebben. Maar uiteraard is ons eigen systeem niet de doelgroep waar GeForce Now zich als service op richt.

Best indrukwekkend

We hebben de service natuurlijk ook op stuk mindere hardware geprobeerd. In dit geval een Asus laptop (Windows 11, een of andere onboard intel GPU, Intel i5 @1,60Hz, 8GB RAM en 1080p scherm). Wat is dan de ervaring precies op hardware waar GeForce Now eigenlijk voor is bedoeld? Het scherm van deze laptop is niet al te best en de ghosting is vooral merkbaar. Als je dit combineert met de IQ die al erg gecomprimeerd is, is de 1080p voorstelling niet echt iets om over naar huis te schrijven. Gezien Nvidia de ray tracing tech ook rond paradeert als verkoopproduct, hebben we dit natuurlijk ook even nader bekeken. We kunnen vaststellen dat de consument via deze service op een schappelijke en makkelijke manier kan zien wat ray tracing precies doet toevoegen aan een game.

Zeker in Cyberpunk 2077 kan je de ray tracing instellingen allemaal activeren en dit in-game aanschouwen, wat toch wel tof is op deze manier. Maar heel veel van de kwaliteit die de RTX 3080 kan klaarspelen gaat verloren door of je native hardware of door de streaming kwaliteit, of beide. Dus eigenlijk zou je op zijn minst een mooie monitor of goed ingebouwd laptop scherm moeten hebben om dit in ieder geval te omzeilen. Daarnaast kan je de resolutie ook niet hoger zetten in-game, dan wat je scherm native aankan, maar dat terzijde. Wat we in dit geval, ondanks de paar kritiekpunten, niet kunnen ontkennen is dat je op een ‘flut’ systeem kan gamen op een zeer degelijke in-game kwaliteit.

Maar, maar en maar

De RTX 3080 is geen kleine jongen en het mag daarom geen verrassing zijn dat de verschillende games die we hebben uitgeprobeerd, allemaal prima draaien via deze streaming service. Toch kunnen we niet om de input lag heen. Waarbij het met muis en toetsenbord nog allemaal wel te doen is (je muis voelt beetje sluggish aan), is met controller je games spelen eigenlijk een flinke domper. De input lag is behoorlijk merkbaar, waardoor niet elke game even fijn is om te spelen via deze service. Een andere belemmering is dat niet je gehele bibliotheek via GeForce Now te spelen valt. Met maar 54 games via onze Steam bibliotheek, missen we honderden andere games om via deze service te kunnen spelen.

Voordat je een game opgestart hebt gaat alles eerst via Steam of de Epic Games Store. Er zijn dus wat hoepels om te nemen voor je de complete GeForce Now ervaring hebt. Dit begint bij het aanschaffen van games, waarbij je moet opletten of ze überhaupt beschikbaar zijn via GeForce Now en daarbij, je dient ook weer voor die service te betalen. Het is nogal wat. De RTX 3080 variant van het abonnement is ook redelijk prijzig met ongeveer € 100,- per zes maanden. Met dit abonnement heb je ook enkele voorwaarden waar je rekening mee dient te houden. De maximale streaming resolutie is 1440p (4K via de Shield) tot 120fps en maximaal 8 uur lange speelsessies per keer, waarna je gelijk een nieuwe speelsessie kunt starten.

De moeite waard?

GeForce Now is op zijn minst gezegd bijzonder te noemen. Het RTX 3080 abonnement laat wel zien dat gamen via streaming op een vrij degelijke manier kan verlopen. Je moet alleen rekening houden met de verminderde IQ en de input lag tijdens het spelen. Het is desalnmiettemin een uiterst leuke en toegankelijke manier om op een systeem met weinig kracht een game te spelen die simpelweg niet native te draaien valt. Het zijn echter een paar dingen rondom de service die ons achter de oor doen krabben. Zo is het prijskaartje van de service op zichzelf redelijk te noemen, maar het beperkte game aanbod – dat je ook nog eens zelf los dient aan te schaffen – vormt een rem en qua gebruikersgemak kon het stukken beter.

Het geld wat je na 2 jaar kwijt bent aan een RTX 3080 abonnement is in feite een current-gen console. Hoewel natuurlijk moeilijk te krijgen, is het wel iets om bij stil te staan. Bovendien heb je het voordeel dat je IQ beter is en je native je games speelt zonder input lag of eventuele internetconnectie problemen. Dat gezegd hebbende is een Xbox Series S voor bijna dezelfde prijs te krijgen als anderhalfjaar GeForce Now en het biedt in sommige gevallen zelfs een beter performance plaatje dan deze service. Het is wel erg tof om ray tracing in ‘volle glorie’ te kunnen zien in de verschillende games die RTX ondersteunen. GeForce Now heeft ons in ieder geval doen intrigeren, maar er kan nog een hoop vooruitgang geboekt worden. Het is desondanks een zeer veelbelovende service, die aangeboden wordt door Nvidia.