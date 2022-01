(Partnered content) Ga het (nieuwe) jaar veilig door met IPVanish VPN – Het internet is tegenwoordig niet meer weg te denken. Sterker nog, het is onmisbaar. Bijna alles heeft wel iets te maken met het wereldwijde web. Toch zijn er bepaalde zaken die niet meegroeien, die wel essentieel van belang zijn. Een daarvan is het bewustzijn van de gevaren die bij het gebruik van internet komen kijken. In een ander artikel hebben we dit nader toegelicht. Het internet is ook niet zo vrij als dat je zou denken. Bepaalde landen verbieden hun inwoners bijvoorbeeld om bepaalde sites te bezoeken of gebruik te maken van specifieke applicaties (op sites). Applicaties en sites die voor de rest van de wereld gewoon toegankelijk zijn. Een handige functie in elk geval is een Virtual Private Network (VPN), die je kunt gebruiken om het een en ander te omzeilen. Maar er is meer.

Wat biedt IPVanish?

Met IPVanish kan je gebruikmaken van een VPN. Je kan met deze software anoniem het internet afstruinen en ook op delen van het internet komen, die normaal in jou omstandigheid misschien niet toegankelijk zijn. Er zijn eigenlijk best veel verschillende redenen om gebruik te maken van een VPN. Een mooi alledaags voorbeeld is natuurlijk Netflix. In Amerika is het aanbod veel breder dan in Nederland, dus via een VPN-verbinding van IPVanish kan je bij deze content geraken. Met een abonnement op deze service, kan je op elk soort apparaat gebruikmaken van IPVanish. Maar wacht, waarom eigenlijk IPVanish?

Volgens experts en verschillende reviews komt IPVanish erg goed uit verschillende testen. Zo is je internetverbinding via deze VPN snel. Dit is namelijk een onderdeel wat een VPN beter kan maken dan de ander. Andere VPN’s (van andere bedrijven) kunnen de snelheid van je internetconnectie negatief beïnvloeden. Zo lijkt het echt alsof je via het buitenland gebruikmaakt van je internet. Via IPVanish zal je hier stukken minder last van hebben. Daarbij is je connectie ook erg veilig, omdat deze wordt versleuteld en je hoeft je geen zorgen te maken dat cybertuig je lastigvalt tijdens het internetten. We illustreren hier nu gelijk een bepaald scenario, waarin IPVanish je ter dienst kan staan

Stel je eens voor…

Je kan IPVanish natuurlijk in het openbaar gebruiken. Het is bekend dat op openbare netwerken het een en ander vrij gemakkelijk onderschept kan worden door derde partijen, waarvan je liever niet hebt dat dit gebeurt. Door IPVanish te gebruiken, hoef je je op deze manier geen zorgen te maken over de onveilige perikelen in dat soort situaties. Denk bijvoorbeeld aan het vliegveld, waar ontzettend veel ogen van buitenaf in je systeem willen komen. Met IPVanish ben je dus afgeschermd tegen dit soort scenario’s. Met het voorbeeld van Netflix zou je in dit geval ook nog iets anders kunnen doen. De reden dat je überhaupt op het vliegveld zit: door middel van het veranderen van je locatie kan je als het ware via het buitenland goedkoper aan vliegtickets komen en dat scheelt centen.

Je kan IPVanish op elk soort apparaat gebruiken. Denk aan mobiele toestellen die Android of iOS hebben, maar het is ook te gebruiken op een Mac of systemen die draaien op Windows of Linux. Je kan IPVanish ook direct op je router installeren, zodat je hele (thuis)netwerk voorzien is van onder andere anonimiteit. Met andere woorden: het biedt vrij veel voordelen. Heb je interesse in deze service? Dan kan je hier bij KaartDirect.nl, onze zuster site, een abonnement aanschaffen. De service kost €14,95, maar tot 10 januari kan je het voor een verlaagde prijs van €8,95 aanschaffen. Wat een mooie bijkomstigheid is van het product dat op KaartDirect.nl wordt aangeboden, is dat je na aanschaf oneindig veel apparaten kan voorzien van IPVanish. Je bent dus niet gelimiteerd tot één of vijf apparaten, zoals de meeste aanbieders doen.

Waarom je het moet doen

Veel anti-virus softwarepakketten bevatten wel een VPN-functie, maar de een is de ander niet. Zo zijn vele voorzien van een limiet aan internetdata of je kan maar een beperkt aantal toestellen van een VPN voorzien. Sommige pakketten bieden helemaal geen VPN en dan ben je genoodzaakt om dit bij dezelfde of andere partij los erbij te nemen. Dit ook weer middels een abonnement, wat de kosten opdrijft. IPVanish zou in dit geval een mooie optie kunnen zijn. Gemakzucht, snelheid en veiligheid zijn toch wel drie sleutelwoorden die dit product doen omschrijven. Je locatie veranderen om bepaalde sites te kunnen bezoeken is een optie waarom het interessant is, het goedkoper aanschaffen van vliegtickets, maar ook een meer verantwoorde manier om op het internet te kunnen surfen is een van de redenen waarom we namens PlaySense IPVanish adviseren. Een VPN is zo slecht nog niet om gewoon te hebben.