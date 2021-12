Als alles goed gaat zal S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl op 28 april 2022 uitkomen voor de Xbox Series X|S en pc. Degene die deze titel aanschaffen, kunnen na de lancering nog meer content verwachten.

GSC Game World heeft tegenover PC Gamer laten weten dat zij graag multiplayer willen toevoegen aan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. De ontwikkelaar wil echter eerst de singleplayer campagne afmaken. Als deze gereed is kan het spel worden uitgegeven en dan zullen zij zich volop op de multiplayer gaan storten, wat in ieder geval deathmatch en team deathmatch zal bevatten. Deze modi zullen dan later worden toegevoegd.

Dat GSC Game World meer content wil toevoegen aan S.T.A.L.K.E.R. 2 is natuurlijk vet, maar dit zorgt er wel voor dat de game nog meer ruimte zal innemen op je SSD. Volgens de Microsoft Store is dat nu namelijk al 180GB.