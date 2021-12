Afgelopen zomer liet men weten dat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl een totaal van 150 GB aan vrije ruimte vereist, maar met nog enkele maanden te gaan tot de release van de game is de benodigde ruimte toegenomen.

De game zou volgens de Microsoft Store een totaal van 180 GB in beslag nemen, maar een exacte reden voor de verhoging is nog niet bekend. Een mogelijke reden voor de verhoging is het feit dat men beloofde dat de game in Ultra HD 4K 60FPS zal draaien op de Xbox Series X|S en pc. Op de Steampagina is de benodigde ruimte wel nog niet geüpdatet, dus of de wijziging ook van toepassing is op pc is nog niet zeker.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl verschijnt op 28 april 2022 op de Xbox Series X|SS en pc, maar komt ook gratis naar de Xbox Game Pass op hetzelfde moment.