Warner Bros. Games heeft tijdens The Game Awards een gloednieuwe game aangekondigd in het DC Universum. Het gaat hier om Wonder Woman, een game die ontwikkeld wordt door Monolith Productions.

De aankondiging werd gedaan middels een korte trailer die de vrouwelijk held laat zien, maar heel veel wijzer worden we er niet van als het om de game gaat, gezien er verder (nog) geen informatie is gedeeld.