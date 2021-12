Elden Ring pakte voor de tweede keer de ‘Most Anticipated Game’ award tijdens de show van Geoff Keighley en gelukkig hoeven we niet heel lang meer te wachten op de nieuwe game van FromSoftware.

De dames en heren van de Japanse studio lijken in ieder geval enorm veel zin te hebben in de aankomende release, want men had een nieuwe trailer klaar staan. Het gaat ditmaal wel om een CG trailer, dus dat betekent geen nieuwe gameplay, desondanks kun je de sfeer bijna proeven.

Elden Ring lanceert op 25 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.