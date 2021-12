Xbox Game Pass is razend populair en dat is natuurlijk niet zonder reden. Microsoft heeft behoorlijk wat interessante titels ter beschikking, die je via deze service kunt spelen voor een schappelijk bedrag per maand. Er is echter wel een verschil tussen Game Pass voor consoles en voor pc.

Xbox Game Pass is qua naam misschien daarom ook een beetje verwarrend voor pc en daar doet Microsoft nu iets aan. Game Pass voor pc is nu omgedoopt tot… PC Game Pass. Een nogal logische naam als je het ons vraagt, maar enige verwarring tussen de twee soorten abonnementsvormen zouden nu volledig weggenomen moeten zijn.