Er zijn tegenwoordig al zoveel Battle Royale-games beschikbaar, dat je zou denken dat dit genre voorlopig met rust gelaten zal worden door uitgevers en ontwikkelaars, omdat de markt inmiddels is verzadigd. Niets is minder waar, want Rumbleverse is in aantocht. Rumbleverse wordt gemaakt door Iron Galaxy. Deze ontwikkelaar is onder andere verantwoordelijk geweest voor Killer Instinct op de Xbox One en de multi-platform titel Extinction.

Iron Galaxy hoopt zich met Rumbleverse te onderscheiden van alle andere Battle Royale-games door zich volledig te focussen op mêlee gevechten. Er zijn nog wel wapens te vinden op de map, maar daar kan je alleen mee slaan. De personages in de ‘Brawler Royale’ zijn tevens super atletisch en kunnen overal op klimmen. Dit moet voor meer chaotische gameplay gaan zorgen dan normaal het geval is met een Battle Royale.

Rumbleverse kan je al vrij snel spelen, want de game zal op 15 februari 2022 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is ook nog een trailer vrijgegeven die je laat zien wat je van het spel kunt verwachten en dat check je hieronder.