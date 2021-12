De aankondiging van Synced: Off-Planet werd oorspronkelijk in 2019 gedaan, waarna het stil werd. Tijdens de gamescom van 2021 werd de titel opnieuw geïntroduceerd en dit keer hebben we minder lang hoeven wachten op nieuwe beelden.

Ontwikkelaar Next Games heeft namelijk een nieuwe trailer uitgebracht, die de ‘Nanos’ introduceert. In de korte video is te zien dat spelers het moeten opnemen tegen verschillende vijanden en daar krijgen ze hulp bij van oproepbare robots, die nanos genoemd worden.

Dit ziet er in de trailer erg tof uit en het concept klinkt ook interessant voor meer dynamische gameplay, aangezien je deze robots voor allerlei doeleinden kunt gebruiken om gevechten naar jouw hand te zetten.

Synced: Off-Planet staat gepland voor een release in de lente van 2022 op pc.