Halo Infinite is natuurlijk net uit en volgend jaar mogen we de tv-serie verwachten, waarvan je hier een trailer kan bekijken. Dat Microsoft nog lang niet klaar is met de franchise, dat blijkt wel uit de registratie van een nieuw handelsmerk.

Microsoft heeft namelijk op 3 december de term ‘Halo: The Endless’ vastgelegd en deze is geüpdate op 7 december. Dit was natuurlijk een dag voor de release van Halo Infinite, maar verdere informatie hebben we sindsdien niet ontvangen. Ook is er geen aankondiging door Microsoft gedaan.

In de omschrijving van de registratie valt te lezen dat het om software gaat, dus het kan zomaar de volgende titel in de franchise betreffen. Bij nieuws lees je het natuurlijk hier.