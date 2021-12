Sony heeft dit jaar al diverse studio’s opgekocht. Zo werden bekende ontwikkelaars als Housemarque en Bluepoint Games overgenomen, maar ook wat kleinere studio’s zoals het Nederlandse Nixxes en Firesprite. Nu heeft Sony opnieuw een overname aangekondigd.

Valkyrie Entertainment is namelijk ook door Sony overgenomen en maakt vanaf nu onderdeel uit van PlayStation Studios. De ontwikkelaar is misschien niet bij iedereen bekend en dat komt mogelijk omdat Valkyrie Entertainment vooral als ‘support studio’ heeft gewerkt en dus ondersteuning heeft geboden bij de ontwikkeling van games. Toch heeft Valkyrie Entertainment in die rol wel aan grote titels gewerkt, zoals God of War uit 2018. De studio helpt momenteel ook al mee met de ontwikkeling van God of War: Ragnarök. Andere games waar het bedrijf aan meegewerkt heeft zijn onder meer League of Legends, Halo Infinite, Forza Motorsport 7 en Middle-earth: Shadow of War.

Wat Valkyrie Entertainment exact gaat doen nu het onderdeel is van PlayStation Studios werd niet verder gespecificeerd, maar de rol als support studio zal voorlopig waarschijnlijk doorgezet worden. Hermen Hulst, het hoofd van PlayStation Studios, zegt dat Valkyrie Entertainment “waardevolle bijdrages” zal leveren aan belangrijke franchise van PlayStation Studios.