Special | Evercade VS – Ben je fan van retro games, dan heb je tegenwoordig verschillende mogelijkheden om van dit soort content te genieten. Je kan de originele hardware plus games aanschaffen of nieuwe hardware waar je oude spellen op kunt spelen gebruiken, maar dat is vaak een dure aangelegenheid. Er zijn mini consoles, alleen bieden die een beperkt aantal titels. Er zijn ook veel Aziatische handhelds en consoles die wel een breder segment aankunnen, maar daarvoor zal je games illegaal moeten downloaden. Blaze Entertainment bracht vorig jaar de Evercade op de markt, een handheld die fysieke cartridges ondersteunt met daarop verschillende volledig gelicenseerde retro games. Daar is nu de opvolger van uitgegeven: de Evercade VS.

Van handheld naar console

De Evercade handheld was qua opzet prima, alleen de draagbare console zelf kwam niet helemaal lekker uit de verf. Dit kwam door het scherm, die niet van al te hoge kwaliteit was. Hield je de handheld volledig stil en keek je recht naar het scherm, dan zag het er wel aardig uit. Bewoog je de hardware, dan zag je kleuren donkerder worden, vooral als je de handheld naar boven roteerde. Een ander nadeel was dat je alleen in singleplayer kon spelen, ook al ondersteunde een spel twee of meer spelers. De Evercade VS lost deze problemen in ieder geval op. Het is namelijk een console die je op de tv aansluit en de hardware ondersteunt maximaal vier spelers.

Lekker retro

De console zelf is 19,7 x 12,7 x 4,5 cm groot en heeft met zijn witte kleur met foute rode streep een echte jaren 90 uitstraling. Voeg daar de NES-achtige klep bij die je open moet doen om je cartridges in de spelcomputer te doen en je hebt daadwerkelijk het idee dat je oude hardware in je handen hebt. Een leuke extra is dat je twee cartridges tegelijk in de Evercade VS kunt stoppen, die je kunt verwisselen als de console aanstaat. De ‘user interface’ is zeer overzichtelijk en is echt door iedereen te begrijpen. Er wordt duidelijk weergegeven welke games er op de cartridges staan en het is meteen duidelijk waar de extra opties te vinden zijn. Een kind kan de was doen. Met zowel het uiterlijk van de spelcomputer als het gebruik daarvan is Blaze Entertainment meer dan geslaagd in zijn doel.

Maar wat krijg je precies als je de Evercade VS aanschaft? Je kunt kiezen uit twee bundels: Starter Pack of Premium Pack. De eerste bevat de console, één controller en één cartridge waar acht arcade games op staan. De Premium Pack heeft natuurlijk ook de console zelf, maar biedt daar twee controllers bij aan en twee cartridges die tezamen achttien arcade games met zich meebrengen. Voor beide pakketten geldt dat er geen HDMI-kabel en adapter bijzit. De reden hiervoor is om de vraagprijs zo laag mogelijk te houden. De Starter Pack kost €99,99 en de Premium Pack €129,99, een meer dan redelijke prijs voor een retro console inclusief controller(s) en games.

Goedkoop is duurkoop?

De prijs valt mee, maar betekent dat dat je niet al teveel van de kwaliteit van de games hoeft te verwachten? De Evercade VS maakt gebruik van emulatie en dat is niet altijd even gemakkelijk om goed te krijgen. Zo heeft zelfs Nintendo moeite om hun eigen N64-titels goed te laten draaien op de Switch. Het maakt niet uit welke titel je op de Evercade VS speelt, ze voelen aan als het origineel. Emulatie staat er bekend om dat ze meer ‘input lag’ kunnen veroorzaken en dat zal gerust ook het geval zijn met de Evercade, maar je merkt dat niet tijdens het spelen. Op audiovisueel vlak komen we tot dezelfde conclusie: alles is zoals het origineel. Een fijne extra is dat alles in 1080p wordt weergegeven, een gegeven wat niet altijd van kracht is bij hardware in dezelfde prijsklasse als deze console. Die komen negen van de tien keer niet verder dan 720p.

Om te kunnen genieten van de goede emulatie heb je wel een goede controller nodig. Op dit vlak weet de Evercade VS ook goede zaken te doen. De bedrade controller ziet er een beetje ‘chunky’ uit, maar ligt verrassend lekker in de hand. De d-pad is te vergelijken met die van de SEGA Megadrive en voelt lekker aan en geeft de speler prima voelbare feedback. De vier actieknoppen doen ook hun werk goed, alleen de plaatsing had wat beter gekund. Ze hadden iets verder van elkaar af mogen staan. De vier schouderknoppen hebben een ‘clicky’ karakter en zijn niet bijzonder, maar doen hun ding, alhoewel het beter was geweest als deze wat breder waren geweest. Mocht je de meegeleverde controllers niets vinden, dan kan je ook een Xbox 360- of 8Bitdo-controller aansluiten. Voor de laatste geldt dat het wel de draadloze moeten zijn en je een dongle nodig hebt.

Kies maar uit!

Een nieuwe console betekent meestal weinig software, met de Evercade VS is dat anders. Zoals jullie al hebben kunnen lezen werd een jaar geleden de Evercade handheld uitgegeven en in de loop van diens leven zijn er steeds cartridges bijgekomen. Buiten de twee collecties van Namco – zij hebben alleen de rechten verleend voor op een handheld en niet voor een console – zijn alle cartridges gewoon op de Evercade VS te spelen. Dat zijn dus 19 cartridges die al voorhanden zijn en daar komen tegelijk met de lancering van de Evercade VS vier cartridges bij van oude arcade titels en twee van console/home computer-games. Er is dus meer dan genoeg keuze.

De games hebben een vraagprijs van €17,99 – en gaan in 2022 naar €19,99 – en elke cartridge biedt meerdere titels, van twee vrij recente indiegames tot meer dan 15 van sommige oudere games. Het assortiment is ook heel erg breed, want de spellen die worden aangeboden komen niet alleen van de populaire platformen en ontwikkelaars, maar ook van bijvoorbeeld de Commodore 64 en Amiga of Intellivision, of vergeten ontwikkelteams als The Bitmap Brothers. Sinds kort zijn daar ook oude arcade games aan toegevoegd. Alle bundels komen uit op cartridge en worden aangeboden in een fraaie solide verpakking, die heel erg lijkt op een Megadrive-doosje, inclusief een handleiding in kleur. Evercade staat dus echt voor honderd procent retro. Het enige wat digitaal is, zijn nieuwe firmware updates.

De meest retro retroconsole

Denk je aan retrogaming, dan denk je aan fysieke cartridges en samen op de bank gamen en dat is exact de ervaring die de Evercade VS je geeft. De console is aantrekkelijk geprijsd en de emulatie is goed. Voor de zelf uitgebrachte – officieel gelicenseerde – cartridges hoef je ook niet over diepe zakken te beschikken, waardoor de Evercade VS ook nog eens de meest voordelige (legale) manier is om van retrogames te genieten. Het enige wat je moet missen zijn games van grote merken als Nintendo en PlayStation. Daar staat tegenover dat Blaze Entertainment wel games van vergeten platformen en ontwikkelaars uitgeeft die niet te spelen zijn op andere retroconsoles. Ben je geïnteresseerd in retrogaming, dan raden we je aan om de Evercade VS serieus te overwegen.