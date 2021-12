Laatst maakte Microsoft al bekend dat er deze maand verschillende nieuwe titels naar Xbox Game Pass en PC Game Pass zouden komen en het is nog niet gedaan. Zo heeft men opnieuw titels voor de service aangekondigd en deze worden allemaal donderdag toegevoegd.

Het gaat om titels die vanaf die dag beschikbaar zijn via de console, pc en cloud. Met negen extra titels mogen gamers absoluut niet klagen, want hieronder vallen Mortal Kombat 11, Firewatch en The Gunk. Hieronder de nieuwe releases op een rijtje:

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firewatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Race With Ryan

Transformers: Battlegrounds

Of er nog meer titels volgen deze maand, is vooralsnog niet duidelijk maar bij nieuws lees je het natuurlijk hier.