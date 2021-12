Er gaan al jaren geruchten dat Rockstar Games bezig is met een nieuwe Bully, maar het lijkt er maar niet van te komen. Zo nu en dan duiken er echter wat geruchten op en ditmaal is het Tom Henderson die een interessant bericht de wereld in geslingerd heeft.

Volgens de bekende leaker is Bully 2 momenteel in ontwikkeling en de game stond zelfs op de planning om getoond te worden tijdens The Game Awards. Hij meldt dat een paar mensen de game gezien hebben en dat de onthulling een verrassing geweest zou moeten zijn.

De mensen die de speelbare versie hebben gezien, zouden dit een paar weken voor The Game Awards hebben kunnen ervaren al is niet duidelijk wie deze mensen precies zijn. Henderson zegt tevens weinig details te hebben, maar bij nieuws laat hij meer weten.

Interessant is ook dat Blake Hester van Game Informer het Bully logo op Twitter gegooid zou hebben met daarbij de tekst dat er snel een verhaal over zou verschijnen. Sindsdien is zijn account echter afgeschermd en de video editor van het magazine, Alex van Aken, stelt dat het niet met Bully 2 te maken heeft. Beetje vreemd desalniettemin.

Als de game inderdaad in ontwikkeling is en aanvankelijk getoond zou worden tijdens The Game Awards, dan is de kans groot dat de daadwerkelijke aankondiging niet lang uitblijft.