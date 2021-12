Aangekondigd tijdens een Nintendo Direct afgelopen september, stal Chocobo GP de harten van vele Final Fantasy fans rondom de wereld. Nu, drie maanden verder, weten we wanneer we los kunnen scheuren in de Final Fantasy kart racer.

Square Enix heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Chocobo GP met een aantal aankondigingen, waaronder dus de release van het spel op 10 maart 2022. Verder is er een lite versie aangekondigd van Chocobo GP, zodat mensen een voorproefje kunnen krijgen voordat ze het spel aanschaffen.

Het spel bevat meer dan 20 personages en een aantal verschillende modi waar spelers in kunnen duiken, zo is er de Story modus waarin Chocobo en zijn vrienden meedoen met een toernooi om een wens in vervulling te laten gaan. Daarnaast is er de Time Attack modus, waarin spelers een zo snel mogelijke tijd neer moeten zetten. Verder zijn er nog de Series, Custom Race, Chocobo GP en multiplayer modi.

Chocobo GP komt op 10 maart 2022 uit en zal exclusief beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch. Het is overigens niet de enige Final Fantasy game die die maand uitkomt, acht dagen later kunnen fans namelijk ook aan de slag met Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.