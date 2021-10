Tijdens de TGS 2021 Showcase heeft Square Enix meer informatie gegeven over Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, nadat deze eerder speelbaar was door middel van een proefversie tijdens E3.

Het belangrijkste nieuws is uiteraard de onthulling van de releasedatum voor de game, deze zal op 18 maart 2022 verschijnen voor de PlayStation 5. Om dat te vieren heeft men ook een gloednieuwe trailer vrijgegeven die de hype rondom de game nogmaals moet aanwakkeren.

Als laatste onthulde men ook een demo voor de game die je meteen kan downloaden uit de PS Store. Deze is speelbaar tot 11 oktober 2021 en bevat een heleboel aanpassingen die doorgevoerd zijn na feedback van spelers die de eerdere proefversie speelden. In de demo kan je alvast aan de slag in een gloednieuw gebied, is de combat verbeterd, zijn er nieuwe moeilijkheidsgraden, grafische updates, verbeterde AI en een totaal van 14 jobs ter beschikking.