Deze week verschijnt Different Future, de derde en laatste uitbreiding van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin waarbij het verhaal dat gestart werd met Trials of the Dragon King afgerond zal worden. Om de release van deze uitbreiding in de schijnwerpers te zetten, loste Square Enix een launch trailer.

De launch trailer geeft ons exact wat we kunnen verwachten: we zien wat verhaalgebonden scènes, gameplay stukjes en een korte presentatie van de nieuwe functies. We krijgen namelijk weer nieuwe jobs en nieuwe wapens waarmee we aan de slag zullen kunnen gaan.

Bekijk de launch trailer hieronder. Different Future gaat live op 27 januari.