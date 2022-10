De volgende uitbreiding van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin werd een tijdje geleden aangekondigd onder de naam ‘Wanderer of the Rift’. Dit wordt de tweede uitbreiding voor de game en de release staat gepland voor later deze maand. Hoog tijd voor wat nieuwe beelden dus!

Centraal in deze uitbreiding staat Gilgamesh, een dappere vechter die door dimensies heen kan reizen en Jack en zijn gezellen uitdaagt. Hijzelf wordt een pittige tegenstander, maar naast Gilgamesh zijn er uiteraard nog heel wat andere uitdagende (baas)gevechten om aan te gaan. Je krijgt hierbij nog wat nieuwigheden: een nieuwe job – de Blue Mage – , nieuwe items en vaardigheden én de mogelijkheid om monsters voor jou te laten vechten met ‘monster bells’.

Wanderer of the Rift verschijnt op 26 oktober. Lees hieronder meer en bekijk de launch trailer.

Once there was a group of warriors who fell before the darkness and gave themselves over to chaos. This is the story of what came next…

A new light takes root in a land once ruled entirely by chaos, desperate to burst forth from the earth. A light of hope, a light of possibility—a light that requires the aid of the dragon king itself to quicken.

Into this turbulent world is thrust yet another unknown—an outsider with uncertain intentions. Is it a baleful force that menaces them, a visitor they should welcome with open arms, or something betwixt and between?