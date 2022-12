Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kwam in maart dit jaar uit en is ondertussen al voorzien van twee uitbreidingen. Volgende maand zal de derde en tevens laatste extra content voor de game verschijnen.

De derde uitbreiding voor Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin heet ‘Different Future’ en zal op 27 januari 2023 worden uitgebracht. Deze extra content zal het verhaal afronden, wat begon met de eerste uitbreiding en dit bevat onder andere nieuwe skins en een nieuwe moeilijkheidsgraad.

Different Future zal – net als de vorige uitbreidingen – niet los te koop zijn. Je kunt deze dus alleen spelen als je de seizoenspas koopt. De onderstaande video toont wat de DLC met zich meebrengt.