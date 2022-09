Na Trials of the Dragon King volgt Square Enix het verhaal van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin op met de tweede uitbreiding genaamd Wanderer of the Rift. In deze tweede uitbreiding gaat het verhaal van Jack en zijn team verder, terwijl zij de duisternis proberen te bestrijden.

Daarnaast zal Wanderer of the Rift een nieuwe job class introduceren, de Blue Mage. Met behulp van zijn Summoning Stone kan hij allerlei monsters vangen en die het werk voor hem laten opknappen. Op 26 oktober kunnen we aan de slag met Wanderer of the Rift. Tot het zover is check je de trailer hieronder.