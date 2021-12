Sony Interactive Entertainment heeft vandaag op de PlayStation website een toegankelijkheidspagina gelanceerd, die een uitgebreide toelichting geeft op de mogelijkheden om je PlayStation 5 geheel naar eigen wens aan te passen.

Een breed gamma aan features is beschikbaar op Sony’s nieuwste console en die bieden zoal de mogelijkheid om de grootte van de tekst, kleuren, hoog contrast, vetgedrukte tekst en nog veel meer aan te passen. Daarnaast kan een Screen Reader ook tekst luidop voorlezen om de PS5 te besturen.

Jim Ryan, CEO van Sony, wist alvast het volgende te melden:

“At Sony Interactive Entertainment, we strive to build a future for players of all abilities. We use technology to advance accessibility tools, products and services for our PlayStation community, and to guide our mission: to connect the world through the power of play.”