Vorige week kondigde Rockstar Games ‘The Contract’ aan, wat een nieuwe verhalende uitbreiding is voor Grand Theft Auto Online. Toen gaven we al de nodige details over deze nieuwe uitbreiding en de ontwikkelaar laat nu weten dat de update met deze nieuwe content is uitgerold voor de game en dat het gratis is voor elke bezitter van Grand Theft Auto V.

The Contract is een verbinding tussen de online wereld, muziek en een verhaal, wat voor Rockstar Games een nieuwe benadering is. Het doel is dat er verloren muziek van Dr. Dre wordt opgespoord in Los Santos en omstreken, wat vanzelfsprekend niet gemakkelijk zal gaan. Dit opent ook de deur voor nieuwe muziek in de game, zo wordt er tevens een nieuw radiostation geïntroduceerd.

Rockstar stuurde ons een handig overzicht met alle belangrijke details op een rijtje en dat vind je hieronder:

Veel nieuwe muziek, waaronder: een geheel nieuw radiostation, MOTOMAMI Los Santos, gehost door ROSALÍA en Arca met een genre-overspannende selectie van nummers, een ingrijpende herziening van Big Boy’s Radio Los Santos met exclusieve nieuwe muziek van rap en hip -hop-iconen en de eerste single van een aankomende EP op CircoLoco Records, plus een “Dre Day”-overname van DJ Pooh’s West Coast Classics, met klassieke Dr. Dre cuts, speciale cameo’s en nog veel meer.

De nieuwe Music Studio, Record A Studios, waar spelers kunnen binnen stappen terwijl Dr. Dre en een speciale gastartiest aan nieuwe muziek werken, rondhangen met vrienden of achterover leunen met Franklin en Lamar in de Writer’s Room.

Het nieuwe Agency-pand, een ultramoderne kantoorruimte, met optionele aanpassingen zoals een Armory en Vehicle Workshop.

Plus Agency aangrenzende werkzaamheden zoals nieuwe Security Contracts en Payphone Hits.

Drie nieuwe wapens: de Heavy Rifle, Stun Gun en Compact EMP Launcher.

Een vloot van zeven nieuwe voertuigen, waaronder de Pegassi Ignus, Lampadati Cinquemila en Pfister Astron, verkrijgbaar bij Legendary Motorsport. De Dewbauchee Champion, Bravado Buffalo STX, Enus Deity en Enus Jubilee hebben geheel nieuwe Imani Tech-aanpassingen te koop bij de Vehicle Workshop van het Agency.

Nieuwe streetwear, accessoires, tatoeages, schmink en kapsels

Met nieuwe voertuigen, locaties, een onderneming, cosmetische zaken en nog veel meer, hebben spelers van GTA Online de komende tijd genoeg te beleven. Maar Rockstar zit ook op het andere vlak niet stil, want ze grijpen deze gelegenheid gelijk aan om ook de reguliere wekelijkse ‘update’ door te voeren.

Dit betekent weer het een en ander aan extra mogelijkheden tot het verkrijgen van GTA$, RP en meer. De details daarvan eveneens hieronder op een rijtje:

Dubbel GTA$ en RP bij Transform Races, Weed Killer en Welcoming Party

Gratis Radio Los Santos T-Shirt

Bezoek Record A Studios vóór 22 december om een gratis Westside Fitted Cap te ontvangen

Cashbonussen van verschillende hoogtes voor de eerste voltooiing van missies binnen Dr. Dre’s Contract

Eenmalige GTA$200K-bonus voor het voltooien van drie Security Contracts vóór 22 december

Spelers die hun Rockstar Games Social Club account verbinden met Prime Gaming krijgen GTA$100K extra.