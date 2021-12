Rockstar Games heeft vandaag weer een nieuwe uitbreiding voor GTA Online aangekondigd en daarin speelt Franklin Clinton de hoofdrol. Ook is er een rol weggelegd voor niemand minder dan Dr. Dre. Interessant, aangezien Snoop Dogg eerder een samenwerking tussen Rockstar Games en Dr. Dre verklapte. Het gaat dus niet om een nieuw deel, maar om deze uitbreiding die op stapel staat.

In deze verhalende uitbreiding zul je met Franklin, de deskundige hacker Imani, Lamar Davis en Chop the Dog moeten samenwerken in de speurtocht naar de telefoon van een legendarische producer, die niet-uitgebrachte muziek bevat. Dit betekent ook dat er exclusieve nieuwe nummers van de bekende hip-hopper in GTA Online te horen zullen zijn, mits je natuurlijk in je missie slaagt.

Franklin doet dit uiteraard niet zonder reden. Tegenwoordig is hij eigenaar van een ‘celebrity solutions agency’, waarmee hij eigenlijk een fixer is voor de elite van Vinewood. Om dit bedrijf naar een hoger plan te tillen, heeft hij een partner nodig die hij zal vinden in Lamar Davis. Ook heeft hij een belangrijke klant nodig en dat is in dit geval natuurlijk Dr. Dre. Die is niet alleen zijn telefoon kwijt, het blijkt ook dat dit toestel in handen is gekomen van verkeerde personen.

Dus door de missie tot een goed einde te brengen, zul je als Franklin naam voor je onderneming kunnen maken. Dit zal volgens Rockstar een avontuur worden dat bol staat van de hilariteit, grote feesten, criminele zaken en nog veel meer. Bij het succesvol afronden van The Contract heeft Franklin iets moois in handen en als we een beetje op de zaken vooruitlopen, zal dit ongetwijfeld in de toekomst voor meer in-game opdrachten zorgen.

Naast dat er nieuwe nummers van Dr. Dre worden toegevoegd, zullen er ook andere nieuwe tracks te horen zijn in de game. Tevens wordt er een geheel nieuw radiostation aan de game toegevoegd. Dit alles zal op 15 december beschikbaar worden gesteld en deze update voor GTA Online is voor alle spelers kosteloos.