De derde prijsvraag in onze reeks organiseren we in samenwerking met Nintendo, die een heel tof pakket beschikbaar heeft gesteld. Zo mogen we namelijk een pakket met goodies weggeven, waarvan je de inhoud hieronder in een opsomming kunt vinden. Ook zit er natuurlijk een game bij.

De game in kwestie is niet zomaar een titel, het gaat namelijk om Super Mario 3D All-Stars. Deze titel bevat Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy, gebundeld als een collectie. Deze is sinds 1 april 2021 officieel niet langer verkrijgbaar, waardoor het over een paar jaar een zeldzame uitgave is.

Deze titel kan je samen met de onderstaande goodies winnen:

Super Mario totebag

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury T-shirt

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury magneetstickers

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury stickervel

Mario Party Superstars koffiebeker

Stoffen Luigipet sleutelhanger

Mooi pakket, nietwaar? Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Laat ons namelijk zien dat jij de ultieme Mario fan bent en daarvoor moet je ons een foto sturen van jouw persoonlijke Mario collectie. Of een uitgebreide omschrijving, dat mag natuurlijk ook. Of als jij jezelf als een geschikte Mario ziet, dan mag je ook een foto van jezelf sturen natuurlijk.

Heb je jouw inzending klaar? Dan kan je die insturen door de onderstaande stappen te volgen. Zet voor het gemak ook je adresgegevens er even bij, dat maakt dat we het snel kunnen opsturen mocht je de winnaar zijn!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Mario pakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Nintendo.