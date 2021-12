Koch Media stelde eerder al verschillende Nintendo Switch games beschikbaar voor onze najaarsactie en in samenwerking met deze uitgever/distributeur hebben we nog een actie. Ditmaal gaat het om een aantal actiegames voor de PlayStation 4 en Xbox One (ook speelbaar op current-gen platformen).

We geven twee pakketten weg en die wijken wat van elkaar af, dus je zult bij je inzending een keuze moeten maken. Voordat we echter naar de actie gaan, zetten we eerst de twee pakketten even op een rijtje, zodat je weet wat je kunt winnen.

PlayStation pakket

Iron Harvest

Dark Alliance

Surviving the Aftermath

Xbox pakket

Iron Harvest

Samurai Warriors 5

Demon Slayer

Wat moet je doen om kans te maken op één van deze pakketten? Niet al te veel, je dient ons namelijk enkel even te vertellen welk pakket jouw voorkeur geniet en waarom wij het naar jou moeten opsturen. Hierbij moedigen we creativiteit natuurlijk aan, dus haal het beste in je naar boven om ons op een leuke wijze te overtuigen.

Heb je wat leuks op het digitale papier staan? Dan is het zaak om je inzending af te ronden en daarvoor volg je de onderstaande stappen. Zet eventueel ook je adresgegevens er even bij, dit maakt dat we het snel kunnen opsturen mocht je een van de winnaars zijn.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Actiepakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Koch Media zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Koch Media.