Nintendo heeft sinds de release van het Uitbreidingspakket voor Nintendo Switch Online al één extra Nintendo 64 game beschikbaar gesteld: Paper Mario en Banjo-Kazooie volgt begin 2022. Daarnaast zullen er nog een hoop extra titels voor de service verschijnen, maar ook de SEGA Mega Drive wordt niet vergeten.

Er zijn namelijk vijf nieuwe games aan dat aanbod toegevoegd en het betreft de volgende titels:

Altered Beast (Sega, 1988)

Dynamite Headdy (Sega / Treasure, 1994)

Sword of Vermillion (Sega, 1989)

Thunder Force II (Technosoft, 1989)

ToeJam & Earl (Sega / JVP, 1991)

Met deze aanvulling, zijn er momenteel 14 SEGA Mega Drive games beschikbaar via het Uitbreidingspakket. In de nabije toekomst zullen er nog vijf Nintendo 64 games bijkomen, maar wanneer precies is niet bekend.