Er wordt al een tijdje geroddeld over het bestaan van een nieuwe Ghostbusters game, die in ontwikkeling zou zijn bij ontwikkelaar Illfonic. Dit lijkt zo goed als zeker te zijn, maar indien je toch nog twijfelde dan is hier acteur Ernie Hudson, Winston Zeddemore in de films, om je te overtuigen.

Hij sprak op het Countdown City Geeks kanaal over het feit dat hij werd gecontacteerd om mee te werken aan de game.

I just got an e-mail, because we’re doing another video game. They’re scheduling it now to do the recording, and I’m not too sure who going to do it, I know me and Danny (Dan Aykroyd), I think. I’m not sure about Billy (Bill Murray) will do anything on it. So, there will be another video game… When they’ll bring it out, I don’t know, but it’s definitely happening.